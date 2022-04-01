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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan Ramazan ayı paylaşımı: Ramazanın huzur ikliminin tüm İslam alemini sarmasını temenni ediyorum

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.04.2022 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’dan Ramazan ayı paylaşımı: Ramazanın huzur ikliminin tüm İslam alemini sarmasını temenni ediyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından Ramazan ayına ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan "Mübarek ramazan-ı şerifin huzur ikliminin tüm İslam alemini sarmasını, dünyada ise barış ve sükunetin yeniden tesisine vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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