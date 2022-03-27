Muhtar zehir taciri çıktı! Televizyonda söyledikleri pes dedirtti

"BİR KUŞAĞI DAHA KAYBETMEYELİM"

Programda Desteci, "Uyuşturucuya bağımlı olan kardeşlerimize, bir bölgemiz 20 yıldır mekan olmuştur. Bir kuşağı kaybettik. Burası, insandan değerli mi? Tek ricam; kentsel dönüşüm yapmayacaksak, burayı bir an önce spor ve peyzaj alanları yapalım. Bir kuşağı daha kaybetmeyelim" ifadelerini kullandı. Öte yandan Erdoğan Desteci'nin yerine kaymakamlık tarafından birinci azanın yeni muhtar olarak görevlendirilmesi bekleniyor.