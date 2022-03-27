Muhtar zehir taciri çıktı! Televizyonda söyledikleri pes dedirtti
Amasya'da dur ihtarına uymayan bir otomobille yakalanan Canik ilçesine bağlı İkiyüz Evler Mahallesi'nin muhtarı Erdoğan Destici, araçta binlerce uyuşturucu hapla yakalandı. Destici'nin 2 yıl önce katıldığı bir televizyon programında uyuşturucu ile mücadeleyle ilgili çözüm önerileri sunduğu ortaya çıktı.
Canik ilçesine bağlı İkiyüz Evler Mahallesi'nin muhtarı Erdoğan Desteci'nin içinde bulunduğu otomobildeki şüpheliler, 24 Mart akşam saatlerinde Amasya'nın Merzifon ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Otomobili takibe alan ekipler, kısa sürede içinde 4 şüpheliyi yakaladı. Polisin araçtaki aramasında bagajın içinde yeşil reçete ile satılan 33 bin hap ele geçirildi.
UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPMAKTAN TUTUKLANDILAR
Gözaltına alınan Erdoğan Desteci, yanındaki M.R., E.Ç. ve A.Ç. işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
PROGRAMA KONUK OLMUŞ
Tutuklanan Erdoğan Desteci'nin, 2020'de konuk olduğu bir internet televizyon programında, uyuşturucu ile mücadele konusunda çözüm önerilerinde bulunduğu ve mahallede uyguladığı projeleri anlattığı görüntüler ortaya çıktı.
"BİR KUŞAĞI DAHA KAYBETMEYELİM"
Programda Desteci, "Uyuşturucuya bağımlı olan kardeşlerimize, bir bölgemiz 20 yıldır mekan olmuştur. Bir kuşağı kaybettik. Burası, insandan değerli mi? Tek ricam; kentsel dönüşüm yapmayacaksak, burayı bir an önce spor ve peyzaj alanları yapalım. Bir kuşağı daha kaybetmeyelim" ifadelerini kullandı. Öte yandan Erdoğan Desteci'nin yerine kaymakamlık tarafından birinci azanın yeni muhtar olarak görevlendirilmesi bekleniyor.
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