AVM cinayetinde flaş gelişme! Yağmur Sönmez'i öldüren Murat Bayırköylü'yü cinayete Halil İbrahim Yavuz yönlendirmiş
Son dakika haberine göre: İstanbul Bakırköy'de bir alışveriş merkezinin otoparkında eski kız arkadaşı Yağmur Sönmez'i öldürdükten sonra intihar eden hakim-savcı oğlu Murat Bayırköylü'yü arkadaşı Halil İbrahim Yavuz'un cinayete yönlendirdiği iddia edildi. Ünlü bir ayakkabı firmasının veliahtı ve Hukuk Fakültesi öğrencisi olduğu ortaya çıkan Yavuz tutuklandı.
Bakırköy Ataköy'de bir alışveriş merkezinin otoparkında 18 Mart'ta meydana gelen olayda Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Yağmur Sönmez (21), eski erkek arkadaşı Murat Bayırköylü (21) tarafından tüfekle vurularak öldürülmüştü. Bayırköylü olayın ardından aynı tüfekle intihar ederek yaşamına son vermişti.
Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olan Murat Bayırköylü, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muhittin Bayırköylü ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi hakimi İsmihan Boza'nın oğluydu. Murat Bayırköylü İzmir'de, Yağmur Sönmez ise İstanbul'da toprağa verildi.
TELEFON İNCELEMESİNDE ÇIKTI
Şok etkisi yaratan olayın ardından yürütülen soruşturmada Sönmez ve Bayırköylü'nün telefonları incelemeye alındı. Murat Bayırköylü'nün çocukluk arkadaşı ve kendisi gibi hukuk fakültesi öğrencisi olan 21 yaşındaki Halil İbrahim Yavuz tarafından intihara yönlendirildiğine dair delillere ulaşıldı.
Yavuz'un çocukluk arkadaşı Murat Bayırköylü'yü Yağmur Sönmez'i öldürmesi yönünde telkinlerde bulunduğu öğrenildi.
"FİŞEK PARASI BENDEN"
Halil İbrahim Yavuz'un, "Sen daha önce de 17'nci kata çıkıp aşağıya inmedin mi?, Sen neden Onu da öldürmüyorsun. Sen kendini öldürdükten sonra etrafta benim için kendini öldürdü diye hava atacak, Fişek parası 5 liraydı. 10 lira olmuş. Oğlum aradaki farkı ben veririm. Sen yeter ki o cesareti göster" şeklinde mesajlar attığı belirlendi.
Ataköy Polis Merkezine ifadeye çağrılan Halil İbrahim Yavuz, buradaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Yavuz, tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
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