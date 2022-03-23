Veterinere tecavüz davasında flaş gelişme! Zanlı profesörün adli kontrol tedbiri sıklaştırıldı

'DELİLLERİ YOK ETMİŞLER'



Ç.B.'nin avukatı Aslı Koçak Arıhan, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporun ardından sanıkların tutuklanması gerektiğini söyledi. Avukat Arıhan, soruşturma aşamasında delillerin karartılması nedeniyle yaptıkları şikayet üzerine polisler ve Ankara Şehir Hastanesi'nden 2 doktor hakkında dava açıldığını belirtti. Mağdurun iç çamaşırını incelemediğini iddia ettikleri Ankara Adli Tıp Kurumu hakkında da şikayetçi olduklarını belirten Avukat Arıhan, "Burada çıkıp tabii ki 'delil bulunmadı' derler. Çünkü delilleri yok etmişler. Bu davanın 3 yıl sürmesinin nedeni bu. Ancak İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından gelen ön rapor sonrası sanıklar tutuklanmalı" diye tepki gösterdi. Mağdur Ç.B. de sanıkların tutuklanmasını talep etti.