İlker Reis yine Yunanları geri püskürttü! Geldikleri gibi gittiler

Balıkçı İlker, "Kendi rezillikleri, kendi terbiyesizlikleri ve kendi yaptıkları zorbalıkların karşıtı böyle olmalı. Bizler korkmayacağız. Balıkçımızı vurdular İzmir'de. Eğer Ukrayna-Rusya savaşı olmasaydı devletimiz belki olayı daha da detaylı araştırırdı. Belki de araştırıyordur ben bilemiyorum. Ama bunlar nasıl cüret gösterip vuruyorlar anlamış değilim. Ama elbet bu yaptıklarının bedelini ödeyecekler. Bizim gibiler olduğu sürece mutlaka ödeyecekler." diye konuştu.