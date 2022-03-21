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İlker Reis yine Yunanları geri püskürttü! Geldikleri gibi gittiler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.03.2022
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İlker Reis yine Yunanları geri püskürttü! Geldikleri gibi gittiler

Geçtiğimiz haftalarda uluslararası sularda Yunan Sahil Güvenliği'nin tacizini geri püskürten İlker Reis adıyla bilinen balıkçı kaptan İlker Özdemir'den yeni görüntüler geldi. Yunanlılara haddini bildirerek vatandaşların büyük takdirini kazanan İlker Reis yine Yunan askeriyle karşılaştı.

38 senedir balıkçılık yapan ve balıkçılık maceralarını paylaşan İlker Özdemir, açıldığı denizde olta balıkçılığı yaparken yine Yunan Sahil Güvenliği ile karşılaştı.

YİNE TACİZ...

Yunan Sahil Güvenliği'ni gördüğü an yaşananları tüm Türkiye'yi duyurmak için o anları kayıt altına alan Özdemir'in paylaştığı görüntülerde Yunan Sahil Güvenliği'nin Özdemir'in bulunduğu teknenin çok yakınından geçerek taciz ettiği görüldü.

KORKMAYACAĞIZ

Yunan Sahil Güvenliği'ne tepki gösteren Özdemir,"Zarar vermek için ne kadar yakından geçiyor, görüyorsunuz. Çalışmamızı, sistemimizi bozmaya çalışıyorlar ama hiçbir şey yapamazlar. Ancak bu kadar. Çünkü, yaptıkları bizi hiçbir zaman hiçbir şartta korkutmayacaktır. Böyle gitmek zorundalar. Kameradan korkuyorlar. Yaptıklarının suç olduğunu biliyorlar. İfşa olmak istemiyorlar." dedi.

Balıkçı İlker, "Kendi rezillikleri, kendi terbiyesizlikleri ve kendi yaptıkları zorbalıkların karşıtı böyle olmalı. Bizler korkmayacağız. Balıkçımızı vurdular İzmir'de. Eğer Ukrayna-Rusya savaşı olmasaydı devletimiz belki olayı daha da detaylı araştırırdı. Belki de araştırıyordur ben bilemiyorum. Ama bunlar nasıl cüret gösterip vuruyorlar anlamış değilim. Ama elbet bu yaptıklarının bedelini ödeyecekler. Bizim gibiler olduğu sürece mutlaka ödeyecekler." diye konuştu.

Videonun sonunda kamerayı tutan Orhan isimli balıkçının "Geldikleri gibi gidiyorlar" dediği duyuluyor.

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