Yarın kandil mi? 17 Mart ne kandili var? Diyanet 2022 kandil günleri takvimi! İşte kandil tarihleri

Yarın kandil mi, ne kandili var? İslam alemi tarafından kandil günler, dualar ve ibadetler içerisinde geçiriliyor. Mübarek üç aylarda idrak edilen Regaip Kandili ve Miraç Kandili'nin eda edilmesinin ardından, Berat Kandili heyecanla beklenmeye başladı. Sosyal medyada kandil paylaşımlarının artmasının ardından yarın kandil olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, yarın kandil mi? 17 Mart ne kandili var? İşte Diyanet 2022 kandil günleri takvimi...

YARIN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ?

Diyanet'in takvimine göre, yarın yani 16 Mart Perşembe günü Berat Kandili idrak edilecek.

BERAT GECESİ NE OLDU?

Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.