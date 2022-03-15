15 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sosyal medyanın ünlü ismi Ege Bodur kimdir?

Sosyal medyanın ünlü ismi Ege Bodur kimdir?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.03.2022
ABONE OL
Sosyal medyanın ünlü ismi Ege Bodur kimdir?

Popüler uygulama Instagram’da 1 milyon takipçisi bulunan sosyal medyanın ünlü ismi Ege Bodur’un kimliği merak konusu oldu. Asıl mesleği sosyal medya uzmanlığı ve web tasarımcılığı olan, ayrıca müzik çalışmaları da bulunan Bodur’la ilgili detaylar haberimizde.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA