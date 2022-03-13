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Son dakika: Nitelikli istismar suçundan aranan zanlı yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.03.2022
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Son dakika: Nitelikli istismar suçundan aranan zanlı yakalandı

Son dakika haberleri... Osmaniye’de ‘çocuğa nitelikli cinsel istismar’ suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan zanlı, polis ekiplerinin kovalaması sonucunda yakalandı.

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