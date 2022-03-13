Antalya’da köpeklerden kaçarken kamyonun çarptığı 10 yaşındaki Mehra Melin Pınar’ın sözleri yürek dağladı: Ölmeyeceğim değil mi baba?



'BACAĞININ PARAMPARÇA OLDUĞUNU GÖRDÜM'



Durumunun bu kadar ciddi olabileceğini ilk başta düşünmediğini aktaran Pınar, "Bacağının paramparça olduğunu gördüm, inanamadım. Halüsinasyon görüyorum, zannettim. Daha sonra neler gelişebileceğiyle ilgili doktorlar bilgi verdikçe ve geldiği son nokta; hiç ilk başta düşünmediğim bir şeydi. Ben önce bir, sonra iki bacağını birden kaybeder. 'En fazla o olur, onunla kurtulur' diye düşünüyordum ama canıyla cebelleşiyor. Melin nasıl bir hayat sürecek, bilmiyorum. Sadece nefes alıp mı verecek, neye tepki verebilecek, bizi hatırlayacak mı, kendisi yemeğini yiyebilecek mi, bilmiyorum" ifadelerini kullandı.



'BAKTIM MELİN GELMEDİ'



Mahra Melin'in daha önce sokağa tek başına tek bir adım dahi atmadığını söyleyen Derya Pınar, "Çocuk ama artık büyümeye başladı. Okula kendisi gelip gitmek istiyordu. Yakın olsa da izin vermiyordum. O gün de evimizin yanındaki boş tarlada çekmece tarzı bir şey gördü. 'Anneciğim onları alacağım. Sokak kedilerine ev yapacağım. İçine minder koyacağım. Boncuklarla süsleyeceğim' dedi. 'Kızım ne yapacaksın, ben sana kutudan yaparım, alırız' dedim. 'Hayır o daha güvenli' dedi. Getiremeyeceğini düşünerek, 'Tamam, izin veriyorum' dedim. Oturduğum yerden arsayı da görebiliyorum. Melin evden çıktı. Bebek ağladı. Onunla ilgilendim. Baktım Melin gelmedi. Sesler duydum koşturdum, olay başına gelmiş" dedi.