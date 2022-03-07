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Öğrencilere burs desteği başlıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.03.2022
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Öğrencilere burs desteği başlıyor

Bursa’da bir ilki gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi kurduğu kooperatifle üniversite öğrencilerine aylık 500 TL burs vermeye başlıyor. Proje, önümüzdeki eğitim döneminde mesleki ve teknik lise eğitimi alacak öğrencileri de kapsayacak şekilde genişletilecek.

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