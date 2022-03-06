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Mecidiyeköy'de üst geçitte intihar girişimi kamerada!

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 06.03.2022 Güncelleme Tarihi: 06.03.2022
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Mecidiyeköy’de üst geçitte intihar girişimi kamerada!

İstanbul Mecidiyeköy'de bir şahıs üst geçitte kabloları yakarak intihara teşebbüs etti. O anlar cep telefonu etraftaki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçen Çarşamba günü Mecidiyeköy'de bulunan üst geçitte gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, elinde benzin dolu şişeyle köprünün korkuluklarındaki kabloları yakan şahıs etrafa bağırarak kendini yakmakla tehdit etti. O anlara tanık olan vatandaşlar durumu emniyet güçlerine ihbar etti.

VATANDAŞ YAKALADI

Vatandaşın haber vermesinin ardından kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şahsı ikna etmeye çalıştı.

Polisin ikna çabaları sırasında arkadan gelen bir vatandaş, intihara kalkışan kişiyi yakaladı. Engellenen kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İntihar girişimi kamerada! İNTİHAR GİRİŞİMİ KAMERADA!

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