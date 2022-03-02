02 Mart 2022, Çarşamba
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İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.03.2022
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İstanbul’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Son dakika haberine göre: İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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