Son dakika: Antalya’da 4.6 şiddetinde deprem

SON DAKİKA: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.43'te merkez üssü Kemer ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, yerin 4,60 kilometre derinliğinde gerçekleşti.