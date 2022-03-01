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Son dakika: Antalya’da 4.6 şiddetinde deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.03.2022 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022
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Son dakika: Antalya’da 4.6 şiddetinde deprem

Son dakika... AFAD verilerine göre; Antalya’nın Kemer ilçesinde saat 19:43’te 4.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

SON DAKİKA: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.43'te merkez üssü Kemer ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, yerin 4,60 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Büyüklük : 4.6 (Mw)

Yer : Kemer (Antalya)

Tarih-Saat : 01.03.2022, 19:43:35 TSİ

Enlem : 36.6326 N

Boylam : 30.4958 E

Derinlik : 4.60 km

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