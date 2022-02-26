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7 milyonluk araç hurdaya döndü!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.02.2022 Güncelleme Tarihi: 26.02.2022
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7 milyonluk araç hurdaya döndü!

Bursa'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan lüks otomobil bariyerlere çarptı. Ağır hasar alan 7 milyon liralık otomobil, hurdaya döndü.

Bursa'da yağış nedeniyle meydana gelen kazada lüks spor araç ağır hasar aldı.

Kaza, Bursa çevreyolu Görükle kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Edinilen bilgiye göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda lüks otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı.

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