7 milyonluk araç hurdaya döndü!
Bursa'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan lüks otomobil bariyerlere çarptı. Ağır hasar alan 7 milyon liralık otomobil, hurdaya döndü.
Bursa'da yağış nedeniyle meydana gelen kazada lüks spor araç ağır hasar aldı.
Kaza, Bursa çevreyolu Görükle kavşağı yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Edinilen bilgiye göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda lüks otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı.
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