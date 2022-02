İsimsiz telefon hayatını kurtardı! 70 milyonluk vurgunda yeni detaylar

TAPU GÖREVLİLERİNİN DİKKATİ OPERASYONA START VERDİ

Skandal olayın detayları ortaya çıktı. Tapu memurlarının durumu polise bildirmesi üzerine Mali şubenin de peşinde olduğu öğrenilen dolandırıcılık şebekesine üye 14 kişi yakalandı. Aralarında tapu çalışanlarının da bulunduğu suç örgütü ile çalışma genişletildi. Sahte vekaletname, belge ve tapu sahiplerine benzeyen dublör kullanan şebekenin eylemleri de polis ekiplerince an be an izlendi. Aralarında 4'üncü sınıf bir emniyet müdürü, tapu ve noter çalışanlarının da bulunduğu 15 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan emniyet müdürünün bir şubede müdür yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenildi.