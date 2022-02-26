İsimsiz telefon hayatını kurtardı! 70 milyonluk vurgunda yeni detaylar

İstanbul'da bulunan bazı tapu müdürlüklerinde kıymetli arsa ve gayrimenkullerin tapusunu 'dublör' kullanarak ele geçiren bir örgütü tespit eden emniyet güçleri düğmeye bastı. Tapu ve noterlik gibi kamu kurumlarına sızan bir şebekeye yönelik Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. İstanbul polisini harekete geçiren ilk olay geçtiğimiz yıl Ekim ayında ortaya çıkmıştı. Fatih'te tapu dairesine giden bir kişi 15 milyon lira değerinde bir gayrimenkulü satmak için işlem başlatmıştı. Ancak tapu memurları gayrimenkulle ilgili 25 yıldır vergi ödemesi dahil bir hareket yaşanmadığını fark edince durum incelenmeye alınmıştı. Yapılan araştırmanın ardından evrakların sahte olduğu anlaşılmıştı. Vekaletname ile işlem yapılmak istenmesi üzerine tapu memurları mülk sahibine ulaşmış, ancak mülk sahibinin hiçbir şeyden haberdar olmadığı anlaşılmıştı.