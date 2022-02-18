Bir gecede hayatı karardı: Uykuda dijital soygun! İnanılmaz dolandırıcılık olayı

Gerçek hayatta karşılaşılan hemen her şey, her risk ve belki de daha fazlası, internet ve sosyal medya ortamları için de geçerli hale geldi. Dolandırıcılar ve siber korsanlar oturdukları yerden, sizin bir "tık" hamlenizle bankadaki paranızı ruhunuz duymadan kendi hesaplarına geçiriyor.