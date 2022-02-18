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Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü 25 kilometre kaçıp yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.02.2022
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Polisin dur ihtarına uymayan sürücü 25 kilometre kaçıp yakalandı

Tekirdağ Çorlu’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü ve kullandığı otomobil, Ergene Vakıflar çıkışında devriye ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalandı.

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