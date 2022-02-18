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Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.02.2022 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022
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Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Erzincan'da sulama kanalına uçarak kaza yapan ve aracın içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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