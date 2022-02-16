Parasını alamadı üstüne 18 bin lira daha ödedi! "Paramı kurtarmak isterken cebimdekinden de oldum"

Avukatı da ikinci bir daha açıyor. Devam eden bir davamız varken hakaretten ikinci bir davamız daha oldu. Hâkim, bize ilk davadan 320 TL ceza yazmış. İkinci davadan da hakaret etti diye delil olmamasına rağmen bin 500 TL ceza yedim. Bana en çok cezayı getiren avukatlık ücretleri ve toplamda 18 bin TL daha ceza çıkardılar. Biz avukatla görüştük 15 bin TL'ye anlaştık. İlk davadan bin 500 ikinci davadan 320 TL olan cezamızı ödedik. Şu an ben hala mağdurum. Karşı taraftan hala daha alacağım para var. Bu arkadaş bu şekilde kaç kişiyi daha dolandırdı bilmiyorum. Adalet ve sistem nasıl işliyor bilmiyorum. 6 bin liramı kurtarmak isterken, 22 bin TL cebimden para çıktı. Hala daha 6 bin liramı alamadım. Karşı tarafa da ulaşmıyoruz."

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