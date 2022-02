Dünya bu Türk gencinin peşinde! Üniversiteler sıraya girdi

Tam 5 üniversiteden tam burslu kabul aldı. Bu üniversiteler arsında ABD'nin en büyük üçüncü üniversitesi olan Arizona State University, İtalya'nın en prestijli üniversitesi Bocconi Üniversitesi, İngiltere'deki University of Nottingham, dünyanın en büyük genetik araştırma laboratuvarlarından birine sahip Universty of Wisconsin ve University of Pennsylvania bulunuyor. Bu üniversitelerden bazıları tam eğitim bursunun yanı sıra Emre'yi kapmak için birbirinden cazip teklifler bile yaptı. Arizona State University ''Bize gel yüzde 50 ek burs daha verelim'' teklifinde bulundu. İki üniversiteden daha haber beklediğini anlatan Emre ise tercihini ''Öğrenci projelerine çok önem veriyor, patent hakkını saklı tutuyor'' dediği Universty of Wisconsin'dan yana kullanmayı tercih ettiğini söyledi.