Dünya bu Türk gencinin peşinde! Üniversiteler sıraya girdi

17 YAŞINDA 22 YAZILIM PROJESİ

Elektrik elektronik mühendisi bir baba ile ev hanımı annenin tek çocuğu olan Emre'nin bu üniversitelere yaptığı başvuru sırasında gönderdiği özgeçmişinde tam 22 proje yer alıyor. Nakara Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi son sınıf öğrencisi Emre 11 yaşından beri yazılım projeleri üretiyor. Bu projeler arasında bilgisayar oyunu oynarken, oyunda yaşanan bazı tecrübeleri gerçeğe dönüştüren uygulamalar var. Örneğin oyun sırasında rüzgar esiyorsa, oyuncuya rüzgar üfleyen bir makine geliştirmiş. Ufak bir kamera ile geliştirdiği akıllı şapkası giyildiği zaman karşınızdaki bir yabancının söylediklerini Türkçe'ye simultane çeviri yapabiliyor. Karpuz ve karpuz çekirdeklerden esinlenerek geliştirdiği robot siber güvenli alanında kullanılıyor.

Emre oldukça teknik bir yazılım olan bu projesini şöyle anlatıyor:

''Bilgisayarlar çalışma prensipleri sebebi ile gerçek rasgele sayı üretemezler. Gerçek rasgele sayı üretimi için karpuzların şekilleri, yapısı ve desenlerini analiz eden bir robot tasarladım bu problemi çözmek için. Bu "gerçek rasgele sayılar" genelde siber güvenlik alanında kullanılıyor''