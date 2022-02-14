Son dakika: EGM duyurdu! Hız radarları için yeni sistem

TRAFİK GÜVENLİĞİ ALGISI GÜÇLENDİRİLECEK

Elektronik Denetleme Sistemleri ile yapılan hız ihlali denetimlerinde; sürücülerimiz üzerindeki trafik güvenliği algısının güçlendirilmesi ve algılanan yakalanma risk duygusunun artırılması hedeflenmektedir.