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Son dakika: EGM duyurdu! Hız radarları için yeni sistem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.02.2022
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Son dakika: EGM duyurdu! Hız radarları için yeni sistem

Son dakika haberleri... Emniyet Genel Müdürlüğü, 26 noktada 'Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi'nin kurulum çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Sistem; AnkaraAfyonkarahisarAksarayÇorumEskişehir ve Konya'da hayata geçirildi. EGM'den yapılan yazılı açıklamada, projenin ülke genelinde yaygınlaştırılacağı ifade edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray, Çorum, Eskişehir ve Konya'da 26 noktada hızdan kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 'Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri' kurulum çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

26 NOKTADA ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, şehirlerarası karayollarında kazaların yoğunlukla meydana geldiği güzergahlarda Kent Güvenlik Yönetim Sistemi/Plaka Tanıma Sistemi kullanıldığı, hızdan kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla 'Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri' kurulum çalışmalarının başladığı belirtildi.

TRAFİK GÜVENLİĞİ ALGISI GÜÇLENDİRİLECEK

Elektronik Denetleme Sistemleri ile yapılan hız ihlali denetimlerinde; sürücülerimiz üzerindeki trafik güvenliği algısının güçlendirilmesi ve algılanan yakalanma risk duygusunun artırılması hedeflenmektedir.

Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin sağlanmasının önceliğimiz olduğunu hatırlatır,

sürücülerimizin yasal hız sınırları başta olmak üzere tüm trafik kurallarına uymaları hususunu kamuoyuna saygıyla duyururuz." denildi.

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