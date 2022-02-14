Sarı taksideki dolandırıcılık düzeneği çözüldü! Emniyet ekipleri görünce şoke oldu
İstanbul'da görevli bir sarı taksi yolcuyla birlikte denetime katılan polislerin dikkatini çekti. Taksimetrenin aniden 250 TL'ye çıkması İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri şoke etti. Memurların kısa süreli araştırması sonucu taksideki düzenek çözüldü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Eminönü'nde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Trafikte taksiler durdurularak gerekli evrak ve belgeleri kontrol edildi.
Ekipler ayrıca, sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri, araç yolcu kapasitesi ve taksimetreye yönelik kontrollerde yapıldı. Denetimlerde 4 taksiciye emniyet kemeri takmamaktan, 2 taksiciye de taksimetreden dolayı toplamda 3291 TL ceza kesildi.
DİREKSİYON ALTINDA ŞÜPHELENDİREN DÜĞME
Aksaray'dan aldığı turistleri Eminönü'ne getiren taksici denetime takıldı. Denetim yapan ekipler taksimetrede 250 TL yazmasından şüphelenerek araçta inceleme yaptı. Ayrıca ekipler, turistleri telefonda çevirmenle görüştürdü.
Yapılan görüşmede turistlerin taksiye 10 dakika önce bindiği anlaşıldı. Ekipler araç üzerinde yaptığı incelemede direksiyon altında taksimetre ücretine müdahale ettiği düşünülen bir düğme buldu. Taksi, inceleme yapılmak üzere emniyet otoparkına çekildi. Taksici Göksel Zevkler ise yolcunun 'tur attır' dediğini iddia ederek gezdirdiğini söyledi. Durdurulan taksi şoförü Göksel Zevkler'e taksimetreden bin 823 lira, 196 lira da emniyet kemerinden ceza uygulandı. Direksiyon altındaki düzeneğin incelenmesinin ardından ek ceza kesilebileceği kaydedildi.
Taksimetre ve emniyet kemerinden dolayı ceza kesilen taksici Osman Şahin, "Emniyet kemeri takamıyorum. Çocukluğumdan beri üzerimde bir stres var. Ondan dolayı takmıyorum. Durak yolcusu 20 TL zaten yabancı değil ki Türk yolcu. Yakın mesafe olduğu için açmadım. 20 TL tutuyor zaten. Abartılacak bir durum yok" dedi.
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