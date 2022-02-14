Sarı taksideki dolandırıcılık düzeneği çözüldü! Emniyet ekipleri görünce şoke oldu

Taksimetre ve emniyet kemerinden dolayı ceza kesilen taksici Osman Şahin, "Emniyet kemeri takamıyorum. Çocukluğumdan beri üzerimde bir stres var. Ondan dolayı takmıyorum. Durak yolcusu 20 TL zaten yabancı değil ki Türk yolcu. Yakın mesafe olduğu için açmadım. 20 TL tutuyor zaten. Abartılacak bir durum yok" dedi.