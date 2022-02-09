’Büyü bozulsun’ diye siyah tavuk kestiler! Defineci muhtar kuyuda suçüstü yakalandı





SİYAH TAVUK KESİP KUYUYA İNDİLER

Kaçak kazının yapıldığı çukurda yapılan inceleme ve araştırmalarda jandarma ekipleri bir adet ölmüş siyah tavuk ve kanlı bir bıçak ele geçirdi. İlginç olayla ilgili 3 şüpheliyle yapılan görüşme ve incelemelerde siyah tavuğun büyü bozsun diye kazı alanında kesilip atıldığı öğrenildi.