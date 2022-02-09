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18 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren zanlıya müebbet hapis! Oğlunu kaybeden anne: Oğlumun bugün düğün günü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.02.2022
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18 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren zanlıya müebbet hapis! Oğlunu kaybeden anne: Oğlumun bugün düğün günü

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde 18 Aralık 2019 tarihinde tartıştığı 18 yaşındaki Batuhan Korkmaz'ı bıçaklayarak öldüren Serhat Çinçe, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Oğlunu kaybeden anne Yaşar Korkmaz, kararın ardından "Oğlumun bugün düğün günü" diye konuştu.

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