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Son dakika: Tokat-Sivas karayolu TIR geçişine kapatıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.02.2022
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Son dakika: Tokat-Sivas karayolu TIR geçişine kapatıldı

Son dakika haberleri... Tokat-Sivas kara yolu, kar nedeniyle TIR geçişine kapatıldı. Tokat-Sivas kara yolunda Çamlıbel geçidinde etkili olan kar nedeniyle çekici türü araçlar bir benzin istasyonunda bekletiliyor.

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