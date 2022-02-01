Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın babaannesi Fatma Koca vefat etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Konya'nın Kulu ilçesinde yaşayan babaannesi Fatma Koca yaşamını yitirdi. Fatma Koca'nın cenazesinin, bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından ilçede toprağa verileceği öğrenildi. Cenaze törenine Bakan Koca'nın da katılması bekleniyor.
Ömeranlı Mahallesi'ndeki evinde akşam saatlerinde 86 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybeden Fatma Koca'nın cenazesinin, bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından ilçede toprağa verileceği öğrenildi.
Vefat haberini Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver sosyal medya hesabından paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.
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