ABD'de kan donduran cinayet! Türk öğretmen Bengü Beachley öldürüldü! Acılı babası konuştu
ABD’de 4 gün önce boşandığı eşi tarafından silahla vurularak öldürülen Bengü Beachley’in babası Ramazan Gerek açıklamalarda bulundu. Acılı baba, kızım ölmeden iki gün önce ‘Nihayet boşandım" dedi ama o caniden kurtulamadı.
ABD'de İngilizce öğretmenliği yapan Bengü Beachley (39), boşandığı eşi John Beachley (51) tarafından 4 gün önce silahla vurularak öldürüldü. Bengü Beachley'in annesi Semra Metin'i de yaralayan saldırgan, daha sonra intihar etti. Bengü Beachley'in Türkiye'de yaşayan babası Ramazan Gerek, olaya ilişkin SABAH'a açıklamada bulundu.
Acılı baba Gerek, "Caniliğin uyruğu yok. Bu kez ABD'li bir erkek kızımın canını aldı. 4 gün önce boşanmışlardı. Bengü, olaydan önce öğrencilerini sinemaya götürmüş. Sonra annesiyle birlikte eve geldiklerinde cani onları garajda sıkıştırmış. Bir anda silahını çıkarıp, taramaya başlamış. Bengü yere yığılmış. Sonra eski eşime 4 el ateş etmiş. Sonra da kendine doğrultmuş silahı ve kendini vurmuş" dedi.
Eski eşi Semra Metin'in boşanma davasında kızının yanında olmak için Amerika'ya gittiğini söyleyen Gerek, "Telefonla yaşanan o korkunç anları bana, 'Bizi bir anda silahla taradı. Kızımız yere yığıldı. Onu can çekişirken görünce, vurulduğumu bile unuttum. 'Yardım edin, kurtarın kızımı' diye bağırdım. Kimse yoktu. Sonra nasıl olduysa bir helikopter geldi. Beni hastaneye götürdü. Kızım ölmüştü. Her şey çok korkunçtu. 'Yavrum gözlerimin önünde öldü' diye ağlayarak anlattı. Bir anne için kızının gözlerinin önünde öldürülmesine tanıklık etmek çok korkunç" diye konuştu.
Bengü'nün ağabeyi Fatih Gerek ise, "İnanamıyorum hâlâ. Cani, kardeşimi aldı bizden. Annem perişan. Sürekli ağlıyor. Gözlerinin önünde kardeşim canice vurulmuş. Tekrar tekrar olayı yaşıyor" diye konuştu.
'O CANİDEN KURTULAMADI'
Baba Gerek, "Kızımın evliliği iyi gitmiyordu. Bir yıldır ayrı yaşıyorlardı. Bana 'Baba ev silah dolu, korkuyorum' diyordu. Uzaklaştırma talep etmiş, kabul edilmemiş. Koruma talep etmiş, kabul edilmemiş.
Cinayet göz göre göre gelmiş. Olaydan 2 gün önce görüntülü olarak konuştuk. 'Baba nihayet boşandım' dedi Kurtulduğuna seviniyordu. Ama o caniden kurtulamadı.
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