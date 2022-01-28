ABD’de kan donduran cinayet! Türk öğretmen Bengü Beachley öldürüldü! Acılı babası konuştu

Eski eşi Semra Metin'in boşanma davasında kızının yanında olmak için Amerika'ya gittiğini söyleyen Gerek, "Telefonla yaşanan o korkunç anları bana, 'Bizi bir anda silahla taradı. Kızımız yere yığıldı. Onu can çekişirken görünce, vurulduğumu bile unuttum. 'Yardım edin, kurtarın kızımı' diye bağırdım. Kimse yoktu. Sonra nasıl olduysa bir helikopter geldi. Beni hastaneye götürdü. Kızım ölmüştü. Her şey çok korkunçtu. 'Yavrum gözlerimin önünde öldü' diye ağlayarak anlattı. Bir anne için kızının gözlerinin önünde öldürülmesine tanıklık etmek çok korkunç" diye konuştu.