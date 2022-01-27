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İşkence paylaşımına Başsavcılık'tan açıklama!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.01.2022
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İşkence paylaşımına Başsavcılık’tan açıklama!

Sosyal medyada hamile olduğu ve adliyede polisler tarafından dövüldüğü için bebeğini düşürdüğünü öne süren Hacer Karaşal’’ın paylaşımına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama geldi.

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