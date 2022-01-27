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Günlerdir kızını arıyor! Kaybolduğu yere gelip gözyaşı döktü: O beni bırakmaz

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.01.2022 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022
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Günlerdir kızını arıyor! Kaybolduğu yere gelip gözyaşı döktü: O beni bırakmaz

Adana'da 14 yaşındaki Gamze'ye yemek almak için restorana giren anne Meral Mut, geri döndüğünde kızını bulamadı. Günlerdir ortaya çıkmayan Gamze'yi aramak için kaybolduğu yere gelen annenin sözleri yürekleri dağladı.

Edinilen bilgiye göre olay 25 Ocak günü Atatürk Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre 14 yaşındaki G.C.M. annesi Meral Mut ile birlikte yemek yemek için 25 Ocak günü Atatürk Caddesi Reşatbey Mahallesine geldi.

Günlerdir kızını arıyor! Kaybolduğu yere gelip gözyaşı döktü: O beni bırakmaz

Kız çocuğu annesine kebapçıya gidip dürüm yaptırmasını istedi. Anne Meral Mut dürüm yaptırıp tekrar kızının olduğu yere geldi.

Günlerdir kızını arıyor! Kaybolduğu yere gelip gözyaşı döktü: O beni bırakmaz

Ancak kızını bıraktığı yerde bulamadı. Bunun üzerine anne polis merkezine giderek kızı kaybolduğu için başvuru yaptı. Ancak aradan zaman geçmesine rağmen kızı bulunmayınca anne tekrar kızının kaybolduğu yere gelip burada gözyaşlarına boğuldu.

Günlerdir kızını arıyor! Kaybolduğu yere gelip gözyaşı döktü: O beni bırakmaz

Bu durumu gören vatandaşlara polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, anneyi sakinleştirip polis merkezine götürmek istedi ancak annenin, "Onu uyuşturucu satıp içenler kaçırdı. Ben çocuğumu bırakmam, bir yere de gidemem. Ben onu burada bıraktım, başka yere gitmem burada bekleyeceğim.

Günlerdir kızını arıyor! Kaybolduğu yere gelip gözyaşı döktü: O beni bırakmaz

Siz gidin bakın ben burada bekleyeceğim. Gamze hadi gel beni bırakma. O beni bırakmaz zorla götürdüler. Yemekte yemedi, ben ona şuradan dürüm alacaktım.

Günlerdir kızını arıyor! Kaybolduğu yere gelip gözyaşı döktü: O beni bırakmaz

Gamze'yi burada bekleyin sakın bırakmayın" diye ağlaması yürekleri dağladı.

Günlerdir kızını arıyor! Kaybolduğu yere gelip gözyaşı döktü: O beni bırakmaz

Kadın polis anneyi güçlükle sakinleştirerek polis merkezine götürdü. Şimdi her yerde kız çocuğu aranıyor.

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