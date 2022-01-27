Günlerdir kızını arıyor! Kaybolduğu yere gelip gözyaşı döktü: O beni bırakmaz

Bu durumu gören vatandaşlara polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, anneyi sakinleştirip polis merkezine götürmek istedi ancak annenin, "Onu uyuşturucu satıp içenler kaçırdı. Ben çocuğumu bırakmam, bir yere de gidemem. Ben onu burada bıraktım, başka yere gitmem burada bekleyeceğim.