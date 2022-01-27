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Batman’da haber alınmayan şahsın cesedi boğazı kesilmiş halde bulundu: Gözaltı var

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 27.01.2022 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022
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Batman’da haber alınmayan şahsın cesedi boğazı kesilmiş halde bulundu: Gözaltı var

Batman'da, 35 yaşındaki T.A. adlı şahsın, evinde boğazı kesilmiş halde cansız bedeni bulundu. Kan donduran cinayete ilişkin bir zanlı emniyet güçlerince gözaltına alındı.

Olay, Batman Raman Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde yaşandı.

KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİLER

Edinilen bilgilere göre, 35 yaşındaki T.A isimli vatandaştan uzun süre haber alınamadı.

T.A.'nın komşusunun ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kapıyı açan olmayınca T.A.'nın kapısı kırılarak içeri girildi.

KANLAR İÇERİSİNE BULUNDU

Yerde kanlar içinde yatan T.A.'ya yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendiği belirtildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Polis ekipleri cinayet olma ihtimali değerlendirerek inceleme başlatırken ceset, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldı.

Boğazı kesilmiş ceset bulundu! Gözaltı var BOĞAZI KESİLMİŞ CESET BULUNDU! GÖZALTI VAR

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