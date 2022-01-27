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Ankara’da kazadan kaçmak isterken 9 araç birbirine girdi: Yaralı var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.01.2022
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Ankara’da kazadan kaçmak isterken 9 araç birbirine girdi: Yaralı var

Başkent Ankara’da İmrahor Viyadüğünde dokuz aracın karıştığı bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Can kaybının olmadığı kazada bir kişi yaralandı.

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