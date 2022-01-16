SON DAKİKA! Kar alarmı verildi! Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu | İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi? O illerde yaşayanlar dikkat

İSTANBUL'DA GECE SAATLERİNDE BEYAZA BÜRÜNDÜ

İstanbul'un bazı ilçelerinde gece yarısına doğru kar yağışı başladı. Anadolu ve Avrupa yakalarındaki kimi ilçelerin yüksek kesimlerinde kar, sahil ve diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur görüldü.

Kentin Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Avcılar ve Şişli ilçelerinde kar yağışı dolayısıyla yol kenarlarında ve araçların üzerinde kar birikintileri oluştu.