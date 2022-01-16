SON DAKİKA! Kar alarmı verildi! Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu | İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? O illerde yaşayanlar dikkat
Son dakika haberine göre: Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu yayınladı. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Çankırı ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da cumartesi gecesi aniden bastıran kar yağışı bazı bölgeleri beyaza bürüdü. İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? sorusu da yanıt buldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Çankırı ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun Batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, meydana gelebilecek tipi şeklinde yağış, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun Batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ZİRAİ DON UYARISI: Ege ve Akdeniz bölgelerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
İSTANBUL'DA GECE SAATLERİNDE BEYAZA BÜRÜNDÜ
İstanbul'un bazı ilçelerinde gece yarısına doğru kar yağışı başladı. Anadolu ve Avrupa yakalarındaki kimi ilçelerin yüksek kesimlerinde kar, sahil ve diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur görüldü.
Kentin Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Avcılar ve Şişli ilçelerinde kar yağışı dolayısıyla yol kenarlarında ve araçların üzerinde kar birikintileri oluştu.
Sultangazi, Arnavutköy ve Başakşehir ile Silivri'nin yüksek kesimlerinde sulu kar, Eyüpsultan'da ise karla karışık yağmur etkili oldu.
Bazı sürücülerin yağış nedeniyle zor anlar yaşadığı görüldü. Kimi aileler ise çocuklarıyla dışarıya çıkarak kar topu oynadı.
Anadolu Yakası'nda Kartal ve Üsküdar'da kar yağışı görülürken, sahil kesimlerinde yağmur etkili oldu.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 6°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve zirai don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, -1°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
6
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusu ile iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç ve yüksek kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin kıyılarında hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğusu ile Çankırı çevrelerinin hafif olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
KONYA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 0°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
KASTAMONU °C, -1°C
Çok bulutlu, kuzeyi yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
SİNOP °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimleri kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunun kıyı kesimlerinde kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle kuvvetli, iç kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TOKAT °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı
TRABZON °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle kuvvetli, iç kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğusu ile Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusunun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
AĞRI °C, -6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, -7°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, -4°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinin sabah saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun yükseklerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 5°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
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