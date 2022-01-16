İstanbul’da feci kaza! Otomobil takla attı: 1 yaralı

Çarpmanın etkisiyle direk ve ağaç yıkılırken otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, araçta bulunan diğer iki kişi ise kazayı yara almadan atlattı.