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Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara’nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 14.01.2022
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Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara’nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Elazığ’da intihar eden Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara’nın intihar öncesi çektiği videoya Bakanlığın talebi üzerine yayın yasağı getirildiğini açıkladı.

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