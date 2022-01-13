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Son dakika: Trabzon'a uçuşlar iptal

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.01.2022 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022
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Son dakika: Trabzon’a uçuşlar iptal

Trabzon'da etkilisini gösteren kar yağışı sebebiyle uçak seferleri iptal edildi. Seferler, hava şartlarının düzelmesinin ardından devam edecek.

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