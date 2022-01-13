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Türkiye'nin ilk! "Maden" lisesi Balıkesir'de açılıyor

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 13.01.2022
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Türkiye’nin ilk! Maden lisesi Balıkesir’de açılıyor

Madencilik sektöründe ara elaman gereksinimi karşılamak amacıyla Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla Balıkesir'de açılıyor.

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