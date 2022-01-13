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Son dakika: İki çocuk annesi genç kadın evinde ölü bulundu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 13.01.2022
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Son dakika: İki çocuk annesi genç kadın evinde ölü bulundu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 2 çocuk annesi genç kadın evinde ölü bulundu.

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