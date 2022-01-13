Son dakika: İzmir'de korkutan deprem (2022 AFAD son depremler)
Son dakika... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; İzmir Urla'da saat 01:54'te hissedilen ve Ege açıklarında meydana gelen 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde bugün saat 01.54'te merkez üssü Urla açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Urla'ya 57.91 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 7.30 kilometre olarak ölçüldü.
Kentte kısmen hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.
Enlem : 37.7246 N Boylam : 26.1133 E Derinlik : 7.30 km
DEPREMİN HARİTASI
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