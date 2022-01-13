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Son dakika: İzmir'de korkutan deprem (2022 AFAD son depremler)

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.01.2022 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022
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Son dakika: İzmir’de korkutan deprem 2022 AFAD son depremler

Son dakika... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; İzmir Urla'da saat 01:54'te hissedilen ve Ege açıklarında meydana gelen 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde bugün saat 01.54'te merkez üssü Urla açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Urla'ya 57.91 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 7.30 kilometre olarak ölçüldü.

Kentte kısmen hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.

Enlem : 37.7246 N Boylam : 26.1133 E Derinlik : 7.30 km

DEPREMİN HARİTASI

2022 SON DEPREMLER

"OLUMSUZ İHBAR YOK"

AFAD'dan yapılan yeni açıklamada ise, "Urla ilçesi açıklarında meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

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