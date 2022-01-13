Dur ihtarına uymayan sürücü kıskıvrak yakalandı

Otomobilde yapılan aramada ise bagaj ve arka koltukta araç motoru parçaları bulundu. Motor parçaların çalıntı olma ihtimali üzerinde duran polis, 2 şüpheliyi ve otomobili detaylı incelemek üzere Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürdü.

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