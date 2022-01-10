Sağanak yağmurlar Marmaris’i de vurdu! Kahverengi oldu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış açıklamasının ardından gözde turizm merkezi Muğla'da etkili yağış yaşandı. Gece saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Marmaris, Bodrum ve Milas dolu yağışına teslim oldu. Cadde ve sokaklarda kar kalınlığı gibi dolu birikti.