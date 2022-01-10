‘Ne baktın’ kavgasında oğlunu kaybeden acılı anne: Çocuk değil annesi yargılansın
Kayseri'de Muhammet Mustafa Kulacu antrenmana giderken “neden baktın” diye, 16 yaşındaki Y.E.A tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencisi ve Kickboks sporcusu Kulacu'nun annesi Elife Kulacu'nun gözyaşları dinmek bilmiyor.
Evladının acısıyla yüreği yanan anne Elife Kulacu'nun sözleri yaktı.
"TÜM ZORLUKLARA RAĞMEN HEM ÇALIŞTI HEM DE OKUDU"
Gözyaşı dinmeyen anne, "Oğlumu, ben evlere temizliğe giderek, eşim çobanlık yaparak okuttuk. Cebine haftalık 50 lira koyabiliyorduk. Tüm zorluklara rağmen hem çalıştı hem de okudu. Üniversiteyi kazandı. Çok mutluydu.
"HAYALLERİ VARDI"
Tek hayali Kickboksta milli sporcu olmaktı. Ama oğlumuzu bize yar etmediler. 16 yaşındaki bir çocuk benim çocuğumu benden çaldı. Hayalleri vardı, milli sporcu olacaktı. Ondan geriye iki boks eldiveni kaldı. Şimdi oğlumun yerine onları bağrıma basıyorum.
"SUÇLU O ÇOCUĞU YETİŞTİREN ANNE BABADA"
Onları koklayarak, oğlumun kokusunu içime çekiyorum. Oğlumu öldüren çocukta değil, onu yetiştiren anneye babada buluyorum suçu. Kutsal olan çocuk doğurmak değil insan yetiştirmek.
"ÇOCUKTA BIÇAĞIN, UYUŞTURUCUNUN NE İŞİ VAR"
Ben oğluma ahlaklı, adaletli ve dürüst olmayı öğrettim. Annesi o çocuğa hiç mi Allah korkusu vermemiş. Onu hiç mi eğitmemiş. O çocukta bıçağın, uyuşturucunun ne işi var.
"ÇOCUK DEĞİL ANNESİ YARGILANSIN"
O yüzden o çocuk değil annesi yargılansın. Ceza alacaksa annesi alsın. Annelik çocuk doğurmakla olmuyor. Kimse bakamayacağı ve eğitemeyeceği çocuğu doğurmasın.
"NE ZORLUKLARLA ALMIŞTIK…"
Muhammet Mustafa'm karıncayı bile incitmedi. İstese de incitemez çünkü ben oğluma insanlığı aşıladım. Boks eldivenlerini bile ne zorluklarla almıştık. Salona ödemesi gereken parayı eline geçtikçe ver demişler.
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