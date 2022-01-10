‘Ne baktın’ kavgasında oğlunu kaybeden acılı anne: Çocuk değil annesi yargılansın

"TÜM ZORLUKLARA RAĞMEN HEM ÇALIŞTI HEM DE OKUDU"

Gözyaşı dinmeyen anne, "Oğlumu, ben evlere temizliğe giderek, eşim çobanlık yaparak okuttuk. Cebine haftalık 50 lira koyabiliyorduk. Tüm zorluklara rağmen hem çalıştı hem de okudu. Üniversiteyi kazandı. Çok mutluydu.