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Hatay’da soğuk hava deposunda yangın çıktı! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 09.01.2022 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022
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Hatay’da soğuk hava deposunda yangın çıktı! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Hatay’ın Erzin ilçesinde bulunan bir soğuk hava deposunda yangın meydana geldi. Bölgeye gönderilen 10 itfaiye ile 2 iş makinesi ile alevleri kontrol altına almak için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Hatay'ın Erzin ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Küme Evler Sokak'taki soğuk hava deposunda saat 03.30 sularında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın meydana geldi.

Depoda görevli bekçinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi.

Çevrede geniş tedbir alınırken, kısa süre içerisinde büyüyüp depoyu saran alevlerin kontrol altına alınması için 10 itfaiye ile 2 iş makinesi ile müdahale edildi.

TONLARCA NARENCİYE ZARAR GÖRDÜ

Dumandan etkilenen bir itfaiye eri, sağlık görevlilerince ambulansa alındı.

Yangında tonlarca narenciyenin zarar gördüğü belirtildi. Yangının kısmen kontrol altına alındığı ve müdahalenin devam ettiği öğrenildi.

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