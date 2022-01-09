Hatay’da soğuk hava deposunda yangın çıktı! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
YAŞAM DHA
Hatay’ın Erzin ilçesinde bulunan bir soğuk hava deposunda yangın meydana geldi. Bölgeye gönderilen 10 itfaiye ile 2 iş makinesi ile alevleri kontrol altına almak için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Depoda görevli bekçinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi.
Çevrede geniş tedbir alınırken, kısa süre içerisinde büyüyüp depoyu saran alevlerin kontrol altına alınması için 10 itfaiye ile 2 iş makinesi ile müdahale edildi.
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Dumandan etkilenen bir itfaiye eri, sağlık görevlilerince ambulansa alındı.
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