Bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü! Alkollü sürücüden akılalmaz istek

KAMERALAR ÇEKERSE ÜFLEMEM



Alkollü sürücü, alkolmetreye üflememek için yoğun çaba sarf etti. Trafik Polisi'nin uzattığı alkol metreyi "Kameralara söyle çekmesinler. Çekerlerse üflemem." diyerek reddetti. Polislerin uzun ikna çabaları sonucunda alkolmetreye üfleyen sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Basın mensuplarına ve polis ekiplerine zor anlar yaşatan sürücü, ifadesi alınmak üzere Bulgurlu Polis Merkezi'ne götürüldü. Kaza yapan lüks cip olay yerine gelen çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürüldü. Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışması sürüyor.

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