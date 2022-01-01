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Otel odasında korkunç infaz! Tunuslu kadının katili hakkında yeni gelişme

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.01.2022 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022
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Otel odasında korkunç infaz! Tunuslu kadının katili hakkında yeni gelişme

Şişli'de yüzü bantlı, elleri ve ayakları bağlı halde otel odasında ölü bulunan Tunuslu Mariyam Aloui Ep Guitni'nin cinayetine ilişkin soruşturma devam ediyor. Olayın ardından yakalanan Suriyeli katil zanlısı Mohammad O. hakkında yeni gelişmeler yaşandı. İşte detaylar...

Mohammad O., kadınla 8 ay önce sosyal medyadan tanışıp sevgili olduklarını kaydederek, "Kendisini otele çağırdım.

Otel odasında korkunç infaz! Tunuslu kadının katili hakkında yeni gelişme

Cinsel birliktelik yaşayacaktık. Eskortluk yaptığını öğrendim. Aramızda tartışma çıktı.

Otel odasında korkunç infaz! Tunuslu kadının katili hakkında yeni gelişme

Çok bağırınca odada bulduğum bantla ağzını, ellerini ve bacaklarını sıkıca kapattım ve otelden ayrıldım.

Otel odasında korkunç infaz! Tunuslu kadının katili hakkında yeni gelişme

Otelden çıkarken nefes alıyordu ancak öldüğünü yakalanınca öğrendim" dedi.

Otel odasında korkunç infaz! Tunuslu kadının katili hakkında yeni gelişme

İfadesinin ardından İstanbul Adliyesi'ne gönderilen şüpheli Mohammed O., savcılıkta verdiği ifadesinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Otel odasında korkunç infaz! Tunuslu kadının katili hakkında yeni gelişme

Yaptıklarından pişman olduğunu belirten katil zanlısı, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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