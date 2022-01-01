Otel odasında korkunç infaz! Tunuslu kadının katili hakkında yeni gelişme
Şişli'de yüzü bantlı, elleri ve ayakları bağlı halde otel odasında ölü bulunan Tunuslu Mariyam Aloui Ep Guitni'nin cinayetine ilişkin soruşturma devam ediyor. Olayın ardından yakalanan Suriyeli katil zanlısı Mohammad O. hakkında yeni gelişmeler yaşandı. İşte detaylar...
Mohammad O., kadınla 8 ay önce sosyal medyadan tanışıp sevgili olduklarını kaydederek, "Kendisini otele çağırdım.
Cinsel birliktelik yaşayacaktık. Eskortluk yaptığını öğrendim. Aramızda tartışma çıktı.
Çok bağırınca odada bulduğum bantla ağzını, ellerini ve bacaklarını sıkıca kapattım ve otelden ayrıldım.
Otelden çıkarken nefes alıyordu ancak öldüğünü yakalanınca öğrendim" dedi.
İfadesinin ardından İstanbul Adliyesi'ne gönderilen şüpheli Mohammed O., savcılıkta verdiği ifadesinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Yaptıklarından pişman olduğunu belirten katil zanlısı, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
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