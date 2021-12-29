Yılbaşı tatil mi? 31 Aralık Cuma tatil mi? Yılbaşında okullar, bankalar, PTT, noter açık mı kapalı mı?
31 Aralık Cuma tatil mi? Yılbaşı tatil mi? Okullar, bankalar, PTT, noter açık mı kapalı mı? Yılbaşında tatil olup olmadığı gündemde merak edilen konuların başında geliyor. Yılbaşı gününü hafta sonu tatiliyle birleştirmek isteyen vatandaşlar toplam 3 günlük tatil yapabilecek. Tatili birleştirmeyi planlayan kişiler yılbaşı tatil mi sorusuna da yanıt arıyor. Peki; 31 Aralık tatil mi? İşte yılbaşında çalışacak yerler hakkında merak edilenler!
Yılbaşı tatil mi? 31 Aralık yılbaşı tatil mi sorusunun cevabı merak ediliyor. Yılbaşında okullar, bankalar, PTT, noter açık mı kapalı mı sorusuna yanıt aranıyor. Yılbaşı günü 2022 yılının gelişini kutlayacak olan vatandaşlar yılbaşında tatil olup olmayacağını sorguluyor. Eğer yılbaşı yani Cuma günü tatil olursa, hafta sonuyla birleşen tatil toplam 3 gün olacak. Peki; 31 Aralık Cuma yılbaşı tatil mi?
YILBAŞI TATİL Mİ?
31 Aralık Cuma yılbaşı günü herhangi bir tatil bulunmuyor. Dolayısıyla 31 Aralık günü okullar, bankalar, PTT, noter gibi kurumlar çalışıyor olacak. Ancak bazı özel şirketlerde yarım gün yılbaşı tatili uygulaması yapılabilir. Bu da işverenin insiyatifine bağlı olmaktadır.
1 OCAK TATİL Mİ?
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul ediliyor.
2022 RESMİ TATİLLER LİSTESİ
Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununa göre tatil günleri resmi ve dini bayram olarak ikiye ayrılmaktadır. Tatil günleri aşağıdaki gibidir;
Madde 1 – 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
Madde 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel tatil günleridir.
A) Resmi bayram günleri şunlardır:
1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.
2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.
3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.
B) Dini bayramlar şunlardır:
1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.
2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.
C) (Değişik: 25/10/2016-6752/2 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir.
D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.
Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır. 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.
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