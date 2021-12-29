Giresun’da yiyecek bulamayan karacalar şehir merkezine indi
YAŞAM İHA
Giresun’da yaşam alanlarında yiyecek bulamayan karacalar şehir merkezine indi. Karacalar bir sitenin yanındaki bahçeye girerek yemek araladılar. O anları bir site sakini cep telefonuna kaydetti.
Giresun'da aç kalan karacalar şehre indi.
Merkez Fevzi Çakmak mahallesinde bir sitenin yanındaki bahçeye giren karacalar sitede oturan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Nilüfer Evler Sitesi sakinlerinden Köksal Tüfekçi, bahçede dolaşan karacaları fark edince cep telefonuyla kayıt altına aldı.
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