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Giresun’da yiyecek bulamayan karacalar şehir merkezine indi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 29.12.2021 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021
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Giresun’da yiyecek bulamayan karacalar şehir merkezine indi

Giresun’da yaşam alanlarında yiyecek bulamayan karacalar şehir merkezine indi. Karacalar bir sitenin yanındaki bahçeye girerek yemek araladılar. O anları bir site sakini cep telefonuna kaydetti.

Giresun'da aç kalan karacalar şehre indi.

Merkez Fevzi Çakmak mahallesinde bir sitenin yanındaki bahçeye giren karacalar sitede oturan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Nilüfer Evler Sitesi sakinlerinden Köksal Tüfekçi, bahçede dolaşan karacaları fark edince cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Bahçede bir süre dolaşan karacalar daha sonra gözden kayboldu.

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