Giresun’da yiyecek bulamayan karacalar şehir merkezine indi

Merkez Fevzi Çakmak mahallesinde bir sitenin yanındaki bahçeye giren karacalar sitede oturan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Nilüfer Evler Sitesi sakinlerinden Köksal Tüfekçi, bahçede dolaşan karacaları fark edince cep telefonuyla kayıt altına aldı.