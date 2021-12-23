Lösemiyi yendiği hastaneye pamuk prenses olarak döndü
Şırnak'ta yaşayan ve henüz 8 yaşındayken kendisine 'lösemi' teşhisi konulan Rengin Alkış, Adana'da gördüğü tedavi sonrası hastalığı yendi. Şu an 16 yaşında olan genç kız, 'Pamuk Prenses' kıyafeti giyip, tedavi gördüğü hastanedeki çocuklara moral verdi. Kostüm giyen Alkış, 'cüce' kıyafeti giyen ve lösemiye karşı kendisi gibi savaş veren 7 çocukla birlikte pasta kesti; sonrasında hastanedeki çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Genç kız, "Hastanede kaldığım dönemde 'Pamuk Prenses' kıyafetleriyle gelen animatörler beni mutlu ederdi. Ben de diğer hastalara bu mutluluğu yaşatmak istedim" dedi.
Şırnak'ta yaşayan Hayriye ve Abdurrahman Alkış çiftinin kızları Rengin'e 8 yıl önce; 'Akut Miyeloid Lösemi' teşhisi konuldu ve küçük kız için zorlu bir süreç başladı. Adana'da özel bir hastanede tedavi altına alınan Rengin kemoterapi gördü.
Sabah'ın haberine göre tedavi sürecinde Rengin Alkış'ın vücudu enfeksiyon kapınca 45 gün yoğun bakımda kaldı; 2 kez de entübe oldu. Adeta ölüme meydan okuyup, yaşama sıkı sıkıya sarılan Alkış hastalığı yenmeyi başardı. Şimdi 16 yaşına gelen Rengin Alkış, tedavi gördüğü hastaneye bu kez 'Pamuk Prenses' kostümüyle geldi.
Genç kıza; kendisiyle aynı hastalığa karşı yaşam mücadelesi veren 7 çocuk, 'cüce' kıyafeti giyerek destek verdi. Onlarla birlikte pasta kesip, sonrasında hastanede tedavi gören çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan Alkış, bu davranışıyla örnek oldu.
BİR HAYALİM GERÇEK OLDU
Yaşadığı mutluluğu ailesiyle paylaşan Rengin Alkış, gazetecilere yaptığı açıklamada; "Tedavi gördüğüm dönemde hasta yatağında benim en büyük neşe kaynağım, bize sürpriz ziyaretler yapan animatörlerdi.
Özellikle 'Pamuk Prenses' kostümlü ablalar beni çok mutlu ederdi. O kıyafeti hep giymek isterdim. Bugün bir hayalimi gerçekleştirirken, ben de bugün hasta kardeşlerime aynı mutluluğu yaşatmak istedim" dedi.
HERKESE UMUT OLSUN
Genç kız, löseminin tedavi edilebilen bir hastalık olduğuna dikkat çekip, "Lösemili çocuklara destek olmak için kök hücre bağışı yapın. Ben kurtuldum, onlar da kurtulabilir" yorumunu yaptı.
Baba Abdurrahman Alkış da; "Kızım bu süreci atlattığı için çok mutluyum. Löseminin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu kızım herkese gösterdi. Bu herkese umut olsun. Toplumun kök hücre bağışlamasını istiyoruz" diye konuştu.
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