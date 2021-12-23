Lösemiyi yendiği hastaneye pamuk prenses olarak döndü

HERKESE UMUT OLSUN

Genç kız, löseminin tedavi edilebilen bir hastalık olduğuna dikkat çekip, "Lösemili çocuklara destek olmak için kök hücre bağışı yapın. Ben kurtuldum, onlar da kurtulabilir" yorumunu yaptı.



Baba Abdurrahman Alkış da; "Kızım bu süreci atlattığı için çok mutluyum. Löseminin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu kızım herkese gösterdi. Bu herkese umut olsun. Toplumun kök hücre bağışlamasını istiyoruz" diye konuştu.

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