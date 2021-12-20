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Ünlü iş adamına şantaj şoku! "Para vermezsen eşine göndereceğim"

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.12.2021 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021
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Ünlü iş adamına şantaj şoku! Para vermezsen eşine göndereceğim

Gayrimenkul işi yapan ünlü iş insanı sosyal medya aracılığıyla tanıştığı genç kadınla mesajda cinsel içerikli sohbet etti. Akabinde konuşmayı kesen iş insanı, "Bana eğer para vermezsen konuşmalarımızı eşine göndereceğim" şeklindeki şantajla karşı karşıya kaldı. Yaşadığı şokla kendisine gönderilen banka hesabına para yatıran iş adamı, şantaj devam edince soluğu karakolda aldı.

Gayrimenkul işiyle uğraşan ünlü iş insanı 14 Ağustos günü sosyal medya hesabından genç bir kadın ile tanıştı. Neşe E. adlı kadınla bir müddet sosyal medya üzerinden mesajlaşan iş insanı, genç kadınla telefonla görüşmeye başladı.

İŞ İNSANININ KABUSU OLDU

Günler süren ikili arasındaki mesajlaşmalar, yerini cinsel içerikli konuşmalara bıraktı. İddiaya göre, konuşmalar sonrası iş insanı kadından rahatsız oldu ve numarasını engelledi. Fakat Neşe, iş insanını peşini bırakmayarak başka telefon numaralarından aramaya devam etti.

SÜREKLİ ŞANTAJ

Genç kadın yine iddiaya göre aramalarında, 'Bana eğer para vermezsen konuşmalarımızı eşine göndereceğim, ailenle de paylaşacağım' diyerek tehditler savurdu. Şantaja boyun eğen iş insan, kendisine gönderilen Iban bilgilerine önce 10 bin lira gönderdi. Olayın şokunu üzerinden atamayan iş insanı banka hesabına, 3,5 bin lira daha gönderdi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Şantajın devam etmesi ardından karakola başvuran ünlü isim, kendinden şantaj yoluyla para isteyen şahısın cezalandırılasını istedi. İş insanını arayan telefon numaralarının yurtdışı numarası olduğu tespit edilirken, özel bir bankaya ait olan hesap bilgilerinin ise Neşe ismine kayıtlı olduğu tespit edildi. Soruşturma sürüyor.

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