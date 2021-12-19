’Öldüren ağaç’ için istenilen ceza belli oldu

Olayla ilgili hazırlanan iddianame Antalya 4'üncü Ağır Ceza mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede savcı, işyeri işletmecisi Emrecan Yeğinaltay hakkında 'Ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapsini talep etti.