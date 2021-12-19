Kar sebebiyle 186 yerleşim yerini yolu ulaşıma kapandı

HAKKARİ

Hakkri'de önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde sekiz köy ve 17 mezra, Şemdinli'de yedi köy ve 18 mezra ile Yüksekova ilçesinde ise bir köy ve beş mezra yolu ulaşıma kapandı. Hakkari çarşı merkezinde biriken kar yığınları belediye ekipleri tarafından kamyonlarla kent dışına çıkarıldı.