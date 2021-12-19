Kar sebebiyle 186 yerleşim yerini yolu ulaşıma kapandı
Soğuk ile yağışlı hava Türkiye genelinde etkili olmaya devam ediyor. Geçen gün sabah Mersin açıklarında hortum korkusu yaşanırken Sivas, Sivas, Van, HakkAri gibi bir takım şehirlerde 186 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
SİVAS'TA KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETREYİ BULDU 40 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Sivas'ta önceki geceden itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışıyla birlikte kent beyaza bürüdü. İl genelinde 40 köy yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezinde kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı.
HAKKARİ
Hakkri'de önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde sekiz köy ve 17 mezra, Şemdinli'de yedi köy ve 18 mezra ile Yüksekova ilçesinde ise bir köy ve beş mezra yolu ulaşıma kapandı. Hakkari çarşı merkezinde biriken kar yığınları belediye ekipleri tarafından kamyonlarla kent dışına çıkarıldı.
BİNGÖL
Bingöl'ün yüksek rakımlı kuzey ilçesi Karlıova'da geçen perşembe günü etkisini gösteren kar, yer yer 20 santimetreyi aştı. Sokaklarda biriken kar için harekete geçen belediye ekipleri, dün kepçelerle topladığı karı kamyonlarla ilçe dışına taşıdı.
AKSARAY
Aksaray'da önceki sabaha karşı saat 03.00 sıralarında başlayan ve gün boyu süren kar yağışı gece yarısı da etkisini artırarak devam ederken, biriken karın ağırlığına dayanamayan ağaçların kimisi devrildi, kimisinin ise dalları kırılıp sarkıklara neden oldu.
ZONGULDAK
Zonguldak'ta kent merkezinde yağmur yağarken yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Vatandaşların kar yağışında en çok tercih ettiği yer haline gelen Gaca yolu kısa sürede vatandaş akınına uğradı. Bazı vatandaşlar yollarda kalırken bazı vatandaşlar ise ailesi ile birlikte karın tadını çıkarttı.
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