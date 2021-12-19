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Kar sebebiyle 186 yerleşim yerini yolu ulaşıma kapandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.12.2021 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021
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Kar sebebiyle 186 yerleşim yerini yolu ulaşıma kapandı

Soğuk ile yağışlı hava Türkiye genelinde etkili olmaya devam ediyor. Geçen gün sabah Mersin açıklarında hortum korkusu yaşanırken Sivas, Sivas, Van, HakkAri gibi bir takım şehirlerde 186 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Geçen sabah saatlerinde Mersin'in Erdemli ve Silifke ilçelerinin 12 mil açığının bulutlarla kaplanmasının akabinde yağışla beraber hortum çıktı. Hortum hemen hemen 15 dakika devam etti. İlçelerin sahil kesimine doğru yönelen hortumun etkisini kaybetmesi sebebiyle olumsuz bir durum yaşanmadı.

VAN'DA KAR KALINLIĞI 60 SANTİMETREYİ BULDU 90 YERLEŞİMİN YOLU KAPANDI

Van'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle toplam 90 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Başkale ilçe merkezinde biriken kar yığınları kamyonlarla taşındı. İlçede kar kalınlığı 60 santimetreyi buldu.

SİVAS'TA KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETREYİ BULDU 40 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Sivas'ta önceki geceden itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışıyla birlikte kent beyaza bürüdü. İl genelinde 40 köy yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezinde kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı.

HAKKARİ

Hakkri'de önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde sekiz köy ve 17 mezra, Şemdinli'de yedi köy ve 18 mezra ile Yüksekova ilçesinde ise bir köy ve beş mezra yolu ulaşıma kapandı. Hakkari çarşı merkezinde biriken kar yığınları belediye ekipleri tarafından kamyonlarla kent dışına çıkarıldı.

BİNGÖL

Bingöl'ün yüksek rakımlı kuzey ilçesi Karlıova'da geçen perşembe günü etkisini gösteren kar, yer yer 20 santimetreyi aştı. Sokaklarda biriken kar için harekete geçen belediye ekipleri, dün kepçelerle topladığı karı kamyonlarla ilçe dışına taşıdı.

AKSARAY

Aksaray'da önceki sabaha karşı saat 03.00 sıralarında başlayan ve gün boyu süren kar yağışı gece yarısı da etkisini artırarak devam ederken, biriken karın ağırlığına dayanamayan ağaçların kimisi devrildi, kimisinin ise dalları kırılıp sarkıklara neden oldu.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta kent merkezinde yağmur yağarken yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Vatandaşların kar yağışında en çok tercih ettiği yer haline gelen Gaca yolu kısa sürede vatandaş akınına uğradı. Bazı vatandaşlar yollarda kalırken bazı vatandaşlar ise ailesi ile birlikte karın tadını çıkarttı.

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